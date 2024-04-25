بعد تعاونها مع كلينتون.. ملالا يوسف زاي تؤكد دعمها لفلسطين

أكدت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي دعمها لفلسطين، بعد تلقيها ردود فعل عنيفة بسبب تقرير أفاد بأنها تعاونت مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في مسرحية موسيقية.

وكتبت يوسف زاي في منشور على منصة "إكس": لقد أدنت الحكومة الإسرائيلية وسأظل أدينها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائم الحرب، وأشيد بالجهود التي يبذلها أولئك المصممون على محاسبتها".

وأضافت: "علنا وسرا، سأواصل دعوة زعماء العالم إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.. إنني أقف ضد أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين الأبرياء، بما في ذلك أخذ السجناء والرهائن. أقف متضامنة مع الناس في غزة الذين يجب سماع أصواتهم ومطالبهم".

وختمت المنشور بالقول: "عندما نرى علامات مثيرة للقلق بشأن الإبادة الجماعية، لا يمكننا الانتظار لاتخاذ إجراءات حاسمة. يجب أن نعمل معا لحث قادتنا على وقف جرائم الحرب هذه ومحاسبة مرتكبيها".

وجاء هذا المنشور بعد أن تعرضت يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2014، لانتقادات من قبل البعض لشراكتها مع كلينتون في مسرحية موسيقية جديدة بعنوان "Snuffs"، والتي بدأت تعرض في نيويورك.

وفي مقال افتتاحي نشر في نوفمبر الماضي، عارضت كلينتون وقف إطلاق النار الكامل بين إسرائيل و"حماس"، قائلة إن ذلك سيسمح لـ"حماس" بالتزود بالوقود وإطالة أمد الصراع.

المصدر: RT