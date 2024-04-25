بولندا تنوي إعادة الأوكرانيين المتهربين من الخدمة العسكرية إلى بلدهم

أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش استعداد بلاده لمساعدة أوكرانيا في إعادة الرجال في سن الخدمة العسكرية الذين قدموا إلى بولندا بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

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وقال الوزير: "أعتقد أن الكثير من البولنديين يشعرون بالغضب عندما يرون الأوكرانيين في الفنادق والمقاهي، فيما نحن نبحث الجهود المطلوبة لمساعدة أوكرانيا".

ووقع الرئيس الأوكراني في 16 أبريل الجاري قانونا حول تشديد التعبئة في أوكرانيا سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو القادم.

ويلزم القانون الرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية بتجديد بياناتهم الشخصية في مكاتب التجنيد خلال 60 يوما شخصيا أم إلكترونيا.

وفيما بعد أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا تعليق تقديم الخدمات القنصلية للرجال الأوكرانيين في سن الخدمة في الخارج.

المصدر: نوفوستي