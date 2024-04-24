"قبل عملية رفح".. موقع عبري يتحدث عن سماح إسرائيل لوفدين دوليين بدخول غزة

ذكر موقع i24NEWS العبري أن من المقرر أن تسمح إسرائيل بدخول وفدين دوليين إلى قطاع غزة يوم غد الخميس.

وأشار الموقع المذكور لى أن الحديث يدور عن دخول بعثة من إدارة الأمن التابعة للأمم المتحدة وبعثة من الصليب الأحمر الدولي.

ويأتي وصول الوفدين في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي عن تعبئة لوائين للمشاركة في القتال في غزة وقبيل توسيع المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع.

وتشير تقديرات إلى أن هذه التحركات تأتي تمهيدا لعملية برية محتملة في رفح حيث تقول إسرائيل إن أربع كتائب لحماس ما زالت تنشط هناك.

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ولم يؤكد أو ينفي المتحدث باسم الصليب الأحمر وجود صلة بين القرار والعملية العسكرية المتوقعة.

في ذات السياق، قال فابريزيو كاربوني، كبير مسؤولي الصليب الأحمر في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، إن إجلاء النازحين الفلسطينيين من رفح غير ممكن في ظل الظروف الحالية.

المصدر: i24