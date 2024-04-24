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إيطاليا.. الكشف عن تعرض قاصرين عرب للتعذيب في أحد السجون بميلانو

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إيطاليا.. الكشف عن تعرض قاصرين عرب للتعذيب في أحد السجون بميلانو
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أفاد ناشط بالمجتمع المدني في إيطاليا اليوم الأربعاء باعتقال 13 شرطيا في السجون الإيطالية وإيقاف 8 موظفين آخرين عن العمل، بتهمة تعذيب قاصرين داخل أحد السجون في ميلانو.

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وأوضح الناشط مجدي الكرباعي أنّ التحقيق في هذا الملف أوكل للنيابة العامة الإيطالية، مشيرا إلى أنه وبحسب الشهادات والتحريات الأولية، تبيّن وجود زنزانات للتعذيب وتعرض القصّر من المهاجرين لاعتداءات جسدية وجنسية.

وقال: ''نتابع هذه القضية عن كثب ونحن على اتصال مباشر مع 4 قصّر تونسيين، يبدو أنّهم من بين ضحايا التعذيب في السجن المذكور وذلك بالتنسيق مع الملحقين الاجتماعيين، ورفعنا قضية في الحق المدني''.

ولفت إلى أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت بعد تقدّم إحدى الأمهات بدعوى لدى النيابة العمومية بهذا الصدد إثر اكتشافها لآثار تعذيب على وجه ابنها خلال اتصال جمعها به من داخل السجن عبر تقنية الفيديو.

وتابع: '' وبعد فتح التحقيق تم الاستماع إلى شهادات المهاجرين من جنسيات تونسية ومصرية ومغربية وجميعهم أكّدوا تعرّضهم للعنف اللفظي والاعتداء الجسدي والتعذيب ولممارسات عنصرية''.

المصدر: موازييك 

 

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