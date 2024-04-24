الخارجية الروسية: لا خطط لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن موسكو على اتصال منتظم مع هيئة الأمم المتحدة، ولم يتم التخطيط بعد لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى روسيا.

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وقال فيرشينين في تصريحات لوكالة "تاس": "لا يدور الحديث عن زيارة محددة بعد"، مشيرا إلى أن روسيا على اتصال دائم مع الأمم المتحدة من خلال بعثتها الدائمة لدى المنظمة. وأضاف فيرشينين أن "البعثة الدائمة والممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة يعملان بنشاط".

وكانت آخر زيارة قام بها غوتيريش إلى موسكو في أبريل 2022.

المصدر: تاس