إصابة 4 أشخاص بسبب الخيول الطليقة في لندن (صور + فيديوهات)

نقل 4 أشخاص إلى المستشفى نتيجة إصابات تعرضوا لها بسبب عدد من الخيول الطليقة في وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقال متحدث باسم الجيش إن "عددا من الخيول العسكرية انفلتت خلال تدريبات روتينية هذا الصباح، مؤكدا أنه "تم إعادة جميع الخيول إلى المعسكر".

وأضاف: "أصيب عدد من الأفراد والخيول ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة".

وشوهد اثنان من الخيول، بدا أن أحدهما مغطى بالدماء، يركضان بدون راكب على الطريق بالقرب من ألدويتش.

Blood-soaked horses on the loose caused chaos across central London on Wednesday morning.



The animals are thought to have run approximately 6 miles before being contained by authorities.



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وقالت خدمة الإسعاف في لندن (LAS) إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى من ثلاثة حوادث منفصلة في طريق قصر باكنغهام وميدان بلجريف وتقاطع شارع تشانسيري لين وشارع فليت.

Moment escaped Household Cavalry horses rampage through London pic.twitter.com/P5p4whYlXl — Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2024

وبحسب خدمة الإسعاف، تم استدعاء المسعفين إلى الحادث الذي وقع على طريق قصر باكنغهام، بعد بلاغات عن سقوط شخص من على ظهر حصان.

كما أصيب سائق سيارة أجرة كان ينتظر خارج فندق كليرمونت، بعد أن اصطدم حصان بالسيارة، مما أدى إلى تحطم زجاج لسيارته.

واصطدم حصان بحافلة سياحية متوقفة ذات طابقين، مما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي.

sky news

المصدر: sky news