بالفيديو.. حصانان طليقان في وسط لندن

تداولت وسائل إعلامية بريطانية مقطعا مصورا يظهر حصانين طليقين في وسط العاصمة لندن.

وتمت مشاركة صور ومقاطع فيديو للخيول على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت إحداها سيارة دفع رباعي سوداء مع أضواء زرقاء تتبع الحيوانات.

ويبدو أن سيارة أجرة سوداء اصطدمت بالحصان الأسود بينما يبدو أن الحصان الأبيض مصاب.

Two horses seen galloping on the loose through central Londonhttps://t.co/F5XkIpt3idpic.twitter.com/VoOzvvlKXx — ITV News (@itvnews) April 24, 2024

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن على علم بوجود عدد من الخيول طليقة في وسط لندن. ونحن نعمل مع زملائنا في الجيش لتحديد مكانها".

وليس من الواضح من أين جاءت الخيول.

المصدر: itv news