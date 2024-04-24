 
مباشر

بالفيديو.. حصانان طليقان في وسط لندن

أخبار العالم

بالفيديو.. حصانان طليقان في وسط لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xf02

تداولت وسائل إعلامية بريطانية مقطعا مصورا يظهر حصانين طليقين في وسط العاصمة لندن.

وتمت مشاركة صور ومقاطع فيديو للخيول على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت إحداها سيارة دفع رباعي سوداء مع أضواء زرقاء تتبع الحيوانات.

ويبدو أن سيارة أجرة سوداء اصطدمت بالحصان الأسود بينما يبدو أن الحصان الأبيض مصاب.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن على علم بوجود عدد من الخيول طليقة في وسط لندن. ونحن نعمل مع زملائنا في الجيش لتحديد مكانها".

وليس من الواضح من أين جاءت الخيول.

المصدر: itv news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا