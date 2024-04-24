قال مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، في مقال لمجلة American Conservative الأمريكية، إن محاولات واشنطن لتدمير روسيا أدت إلى تراجع هيبة الولايات المتحدة والناتو.

وأضاف: "كانت استراتيجية واشنطن، إذا أمكن تسميتها كذلك، تجاه موسكو تتمثل في قيام الحلف بممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على روسيا من أجل إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بها وزعزعة استقرار سلطاتها. هذا النهج غير الواقعي الذي اتبعته الولايات المتحدة لم يسفر عن النتيجة المرجوة، والآن أصاب الضعف القاتل الناتو بالذات وليس روسيا".

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واستنتج الخبير أنه يتعين على واشنطن الآن أن تفكر جيدا في احتمال حدوث حرب باردة جديدة ومكلفة، لأن موارد الولايات المتحدة ليست بلا حدود.

في الغرب يجري الحديث بشكل دوري عن مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا. وقد أشار الكرملين مرات كثيرة إلى أن موسكو لا تشكل تهديدا، ولا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحه.

المصدر: نوفوستي