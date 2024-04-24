دعوة إيرانية باكستانية لمجلس الأمن للجم مغامرات إسرائيل في المنطقة

دعا بيان إيراني باكستاني مشترك، مجلس الأمن لوقف مغامرات إسرائيل في المنطقة، والتي تعمل على رفع التصعيد.

جاء ذلك في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لباكستان لبحث عدد من الموضوعات المتفرقة ذات الاهتمام المشترك.

وقال البيان الإيراني الباكستاني المشترك: "نحث مجلس الأمن على منع إسرائيل من استهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية"، مطالبا بـ"وقف فوري وغير مشروط للحرب على غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين".

المصدر: RT