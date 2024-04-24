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ضابط روسي يؤكد زيادة وتيرة استخدام أوكرانيا للذخائر الكيميائية

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ضابط روسي يؤكد زيادة وتيرة استخدام أوكرانيا للذخائر الكيميائية
Gettyimages.ru
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أكد الضابط الروسي المتقاعد أندريه ماروتشكو أن القوات المسلحة الأوكرانية زادت من وتيرة استخدام الذخائر الكيميائية على جبهة دونباس.

وقال ماروشكو: "في موقعي سفاتوفسكي وكريمنسكي، زاد العدو من وتيرة استخدام الذخائر الكيميائية".

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ووفقا له، في منطقتي كريمينايا وليسيتشانسك، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام الذخيرة الكيميائية السامة المختلفة التي يتم إطلاقها من المسيرات الأوكرانية.

وقال ماروشكو نقلا عن مصادره: "في الهجمات الكيميائية يستخدم المسلحون الفوسفور والكلوريد والمكونات النيتروجينية".

وفي وقت سابق، أكدت القوات الأمنية الروسية أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي من المحتمل أن تكون فوسفورا أبيض.

واستخدمت القوات الأوكرانية الطائرات المسيرة، لإسقاط القوارير الزجاجية التي تحتوي على المادة السامة.

وقال خبير أرسلت إليه العينة إن القارورة تحتوي على غاز يهيج الأغشية المخاطية للإنسان. من المرجح أن يكون الفوسفور الأبيض، الذي يمكن أن يكون قاتلا.

 

 

المصدر: نوفوستي

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