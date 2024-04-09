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القوات الروسية: الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك (فيديو)

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القوات الروسية: الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك (فيديو)
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أكدت القوات الأمنية الروسية أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي من المحتمل أن تكون فوسفور أبيض.

ونشرت القوات الأمنية الروسية مشاهد لإحدى القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على المادة السامة.

تم تسجيل استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة كليشيفكا القريبة من مدينة أرتيوموفسك.

واستخدمت القوات الأوكرانية الطائرات المسيّرة، لإسقاط القوارير الزجاجية التي تحتوي على المادة السامة.

وقال خبير أرسلت إليه العينة إن القارورة تحتوي على غاز يهيج الأغشية المخاطية للإنسان. من المرجح أن يكون الفوسفور الأبيض، الذي يمكن أن يكون قاتلا.

ودعت القوات الأمنية الروسية المدنيين إلى توخي الحذر من أي أجسام غير مألوفة وعدم لمسها أو تخريبها.

المصدر: نوفوستي

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