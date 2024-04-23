تحذير من إلغاء ما بين 65 و75% من الرحلات.. المطارات الفرنسية تستعد غدا لإضراب المراقبين الجويين

حذرت المنظمة الرئيسية للشركات الفرنسية في قطاع الطيران من أن إضراب المراقبين الجويين المقرر يوم الخميس، سيكون له تأثير كبير إذا تم إلغاء ما بين 65 و75% من الرحلات في عدة مطارات.

ويخطط مراقبو الحركة الجوية في فرنسا للإضراب يوم الخميس 25 أبريل، بعد انهيار المفاوضات بشأن زيادة الرواتب وإجراءات أخرى ضمن إصلاح مخطط له لنظام مراقبة الملاحة الجوية في البلاد.

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن يشل الإضراب الذي سيقوم به مراقبو الملاحة الجوية 75% من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي و حوالي 65%من الرحلات في مطار باريس شارل ديغول.

وحذر رئيس المنظمة الرئيسية التي تجمع الشركات في القطاع الجوي باسكال دي إيزاغيري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، من أن "إضراب مراقبي الملاحة الجوية يوم الخميس سيكون حركة تتم متابعتها عن كثب".

كما أكد أنه "من الممكن إلغاء 75% من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي و65% في مطار شارل ديغول، كما أنه من المقرر أيضا أن تتأثر المطارات الإقليمية بشدة". موضحا أن ذلك "سيكون له تأثير كبير".

وقال مسؤول في نقابة مراقبي الملاحة الجوية، إنه "علاوة على عمليات الإلغاء، من المتوقع حدوث تأخيرات كبيرة".

هذا وصرحت "SNCTA"، التي تمثل أكثر من 60% من مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا، للصحافة الفرنسية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها تتوقع "إقبالا قياسيا وواسعا للإضراب".

وأثار هذا الإجراء مخاوف جديدة بشأن خطر الإضرابات خلال دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها باريس أواخر يوليو حيث من المتوقع وصول مئات الآلاف من الزوار.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرسية