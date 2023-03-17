فرنسا.. إلغاء جزء من رحلات مطارَي باريس أورلي ومرسيليا بسبب الإضراب

طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران أن تلغي يوم الاثنين 30% من رحلاتها في باريس-أورلي و20 % في مرسيليا-بروفانس، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية.

وأفادت المديرية العامة للطيران المدني بأنه "على الرغم من هذه الإجراءات الوقائية، من المتوقع حدوث اضطرابات وتأخيرات".

في حين أن معدل الإلغاء الموصى به في مطار باريس أورلي ليوم الاثنين يزيد عن 20 % في نسبة الرحلات المغادرة من المطار التي ألغيت هذا الأسبوع.

كما دعت المديرية العامة للطيران المدني الركاب إلى تأجيل رحلتهم إذا أمكن والاستعلام من شركة الطيران الخاصة بهم لمعرفة ما طرأ عليها.

المصدر: "فرانس برس"