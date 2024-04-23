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مدفيديف: مواجهة العدوان الخارجي أولوية لروسيا

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مدفيديف: مواجهة العدوان الخارجي أولوية لروسيا
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الأولوية بالنسبة لروسيا اليوم هي اتخاذ أقصى قدر من التدابير لمواجهة العدوان الخارجي.

وقال مدفيديف خلال اجتماع هيئة رئاسة المجلس الرئاسي للعلوم والتعليم: "أولوية الدولة اليوم هي تلك التدابير التي تسمح لنا باستخدام إمكاناتنا بالكامل في جميع المجالات إلى أقصى حد لمواجهة الضغط وحتى العدوان الذي نشهده الآن".

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وأشار إلى أن "مجموعة المهام هذه تتجاوز الاحتياجات الدفاعية".

وتابع: "وعلى الرغم من الارتباط بها (بالاحتياجات الدفاعية)، فإن هذا الموضوع لا يزال أوسع، وبشكل عام، يشمل ذلك إنشاء أنظمة استبدال الواردات، وتحسين نظام تدريب المتخصصين لدينا إلى أعلى مستوى ممكن، ودعم العلماء والباحثين والتكنولوجيين وتعزيز وتوسيع التعاون الدولي مع تلك البلدان التي بقيت شريكة لنا".

وأكدت موسكو قد أكدت مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات، ولا زال يكثفها. وقالت روسيا إن واشنطن وحلفاءها يفتقرون الشجاعة للاعتراف بفشل القيود الاقتصادية. في الوقت نفسه، فإن هناك آراء متزايدة في الغرب بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعالة.

المصدر: نوفوستي

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