ستولتنبرغ: ليس لدى "الناتو" أي خطط لنشر أسلحة نووية إضافية في دوله

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن الحلف ليس لديه خطط لنشر أسلحة نووية إضافية في الدول الأعضاء.

وقال ستولتنبرغ: "الناتو ليس لديه خطط لنشر أسلحة إضافية في دول أخرى من أعضائه".

وصرح الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت سابق أن بلاده مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. ولاحقا نوه في بيان منفصل بأن بلاده لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن نشر الأسلحة النووية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه عند ظهور أسلحة نووية أمريكية في بولندا فستصبح مواقعها ضمن الأهداف المشروعة للتدمير عند الصراع العسكري المباشر مع الناتو.

المصدر: نوفوستي