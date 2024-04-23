 
مباشر

16 قتيلا على الأقل و28 مفقودا إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي

أخبار العالم

16 قتيلا على الأقل و28 مفقودا إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي
AP
جثامين ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة ساحل شمال شرق جيبوتي في 8 أبريل 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xeu5

 لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 28 إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: 3 قتلى و28 مفقودا بغرق مركب للمهاجرين قبالة اليمن
الأمم المتحدة: 3 قتلى و28 مفقودا بغرق مركب للمهاجرين قبالة اليمن

وقالت المنظمة في منشور على منصة "إكس": "مأساة جراء انقلاب قارب قبالة ساحل جيبوتي يحمل على متنه 77 مهاجرا بينهم أطفال. هناك 28 مفقودا على الأقل و16 قتيلا"، من دون أن تذكر تاريخ وقوع الحادثة.

وأضافت أن الفرع المحلي للمنظمة الدولية للهجرة "يدعم السلطات المحلية عبر جهود البحث والإنقاذ".

ويعد الحادث الأخير ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ"طريق الهجرة الشرقي".

وغرق قارب آخر كان يقل أكثر من 60 شخصا قبالة ساحل غودوريا في شمال شرق جيبوتي في 8 أبريل، بحسب المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الإثيوبية في جيبوتي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية حينها إنه تم العثور على جثث 38 مهاجرا، بينهم أطفال، بينما كان ستة أشخاص في عداد المفقودين. 

وقالت السفارة في جيبوتي إن القارب كان يقل مهاجرين إثيوبيين من جيبوتي إلى اليمن. 

وكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر "الطريق الشرقي" في البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاع أو الكوارث الطبيعية، أو السعي لفرص اقتصادية أفضل.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا