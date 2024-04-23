علييف: باكو ويريفان أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق السلام

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن لدى باكو ويريفان فهما مشتركا لما يجب أن يبدو عليه اتفاق السلام، مؤكدا أنه يبقى فقط وضع التفاصيل الأخيرة.

وقال علييف: "نحن قريبون من حل القضية (توقيع اتفاق سلام) أكثر من أي وقت مضى".

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وأشار أيضا إلى أنه قبل عدة سنوات لم يكن هناك حتى اتفاق على مبادئ الاتفاق.

وتابع: "في ذلك الوقت، لم يكن هناك حتى مشروع اتفاق سلام، والآن لدينا فهم مشترك لما ينبغي أن يبدو عليه اتفاق السلام".

وختم: "نحن بحاجة فقط للعمل على التفاصيل، ومع ذلك بالطبع يحتاج الجانبان إلى وقت".

في 7 ديسمبر الماضي، أصدر مكتب رئيس وزراء أرمينيا وإدارة الرئيس الأذربيجاني بيانا مشتركا أكدا فيه عزم يريفان وباكو على تطبيع العلاقات وإبرام معاهدة سلام على أساس احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية، وكبادرة لحسن النية أطلقت أذربيجان سراح 32 جنديا أرمينيا، بينما أطلقت أرمينيا سراح جنديين أذربيجانيين.

المصدر: نوفوستي