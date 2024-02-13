باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بالقصف على الحدود

أعلنت الخارجية الأذربيجانية مساء الاثنين أن عنصرا من قوات حرس الحدود أصيب جراء قصف أرمني، فيما أفادت يريفان بسقوط قتيلين في صفوف قواتها نتيجة قصف أذربيجياني فجر اليوم الثلاثاء.

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وقالت باكو أن القوات الأرمنية أطلقت من موقعها في قرية نيركين آند بمحافظة قافان النار على موقع لوحدة حرس الحدود الأذربيجاني في قرية كولوقيشلاق بمحافظة زنكيلان في الجنوب، مما أدى إلى إصابة جندي تم نقله بمروحية إلى المستشفى.

وأكدت وسائل إعلام أذربيجانية أن "كاميرات المراقبة سجلت الحادث ولحظة إطلاق النار من الجانب الأرمني".

وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان لها إن "هذا الاستفزاز يمثل ضربة خطيرة لعملية السلام" بين البلدين، مشيرة إلى أنه "في ظل ظروف الاستقرار على مدى الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، تأتي هذه الأعمال الاستفزازية في تناقض واضح مع رسائل السلام التي تطلقها أرمينيا".

ولفتت باكو إلى أن القصف كانت مصدره الأراضي الخاضعة لإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا، "مما يثير المخاوف بشأن أهداف وغايات هذه البعثة".

كما أعلنت أذربيجان أن القوات الأرمنية أطلقت النار من أسلحة خفيفة على مواقع للجيش الأذربيجاني في محافظة توفوز في الجزء الشمالي من الحدود مساء الاثنين، بينما نفت وزارة الدفاع الأرمنية الثلاثاء صحة هذه المزاعم.

واتهمت الدفاع الأرمنية، بدورها، القوات الأذربيجانية بإطلاق النار من الأسلحة الصغيرة على المواقع الأرمنية الواقعة في منطقة نيركين هاند، مضيفة أن هذا القصف خلف قتيلين وجرحى في صفوف الجيش الأرمني.

المصدر: وكالات