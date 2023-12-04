أرمينيا تعلن مقتل أحد جنودها بنيران الجيش الأذربيجاني

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنودها بنيران الجيش الأذربيجاني قرب الحدود، في حادث يضاف إلى التوتر المستمر منذ أشهر بين البلدين.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن "القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على موقع قتالي أرميني في باردزروني" في جنوب غرب أرمينيا قرب الحدود مع جيب نخجوان الأذربيجاني، ما تسبب بـ"إصابة قاتلة" لأحد جنودها.

يشار إلى أنه في أعقاب العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان للسيطرة على قره باغ في سبتمبر الماضي، وفرار أكثر من 100 ألف أرمني من هناك إلى أرمينيا، تخشى يريفان من أن تسعى جارتها إلى تعزيز نفوذها، من خلال ربط جيب نخجوان بأراضيها بمهاجمة جنوب أرمينيا.

وفشلت المحادثات التي جرت برعاية دولية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدين الخصمين في القوقاز في تحقيق اختراق حتى الآن.

المصدر: أ ف ب