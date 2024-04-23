لافروف يوصي الأوروبيين بقراءة غوغول ودوستويفسكي

أوصى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بقراءة إلزامية لأربعة أعمال من الأدب الكلاسيكي الروسي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكتاب الذي يحتفل به اليوم الثلاثاء.

وتبادل وزير الخارجية الروسي توصياته مع صحيفة Vanguardia الإسبانية التي أجرت استطلاعا لأبرز الشخصيات السياسية في العالم.

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وخلال ذلك، نصح لافروف، القراء الأوروبيين بالتعرف على رواية "الجريمة والعقاب" لفيودور دوستويفسكي، وقصة "تاراس بولبا" لنيكولاي غوغول، وكذلك روايات "جزيرة القرم" لفاسيلي أكسينوف، و"الحرس الأبيض" لميخائيل بولغاكوف.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت الصحيفة توصيات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ومن زعيم المعارضة البرلمانية الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، ومن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلو، وغيرهم من الشخصيات السياسية المعروفة.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، المعروف أيضا باسم اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر، في 23 أبريل من كل عام. وقامت منظمة اليونسكو بتحديد هذا اليوم في عام 1995 بهدف دعم محبي الكتب وتحفيز الاهتمام بالقراءة، فضلا عن تعزيز التطور الثقافي. في هذا اليوم، يتم تنفيذ فعاليات احتفالية مختلفة حول العالم، بما في ذلك القراءة بصوت مسموع وإقامة المعارض الأدبية ومعارض الكتب وتبادل الكتب وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الكتب كوسيلة للإثراء الثقافي والتعليم.

المصدر: نوفوستي