هذا نفاق.. الصين ترد على الانتقادات الأمريكية بشأن العلاقات مع روسيا

وصفت وزارة الخارجية الصينية الانتقادات الأمريكية بشأن العلاقات الصينية الروسية بالنفاق.

جاء ذلك وفقا لتصريحات متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين الذي تابع: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح مشروع قانون لمساعدة واسعة النطاق لأوكرانيا من ناحية، في الوقت الذي تنتقد فيه، بلا أساس، التفاعل التجاري والاقتصادي الطبيعي بين روسيا والصين. وتلك إجراءات منافقة للغاية، وأمر غير مسؤول".

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير عقوبات مالية ضد بعض البنوك الصينية من أجل إجبار بكين على قطع العلاقات التجارية مع روسيا خوفا من أن تؤدي التجارة مع الصين إلى تعزيز الإنتاج العسكري الروسي، الأمر الذي سيجعل روسيا قادرة على هزيمة أوكرانيا في "حرب الاستنزاف".

المصدر: نوفوستي