تركيا تعلن تحييد 19 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، تحييد 19 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمالي كل من سوريا والعراق.

وحسب الوزارة فإنه تم تحييد 15 عنصرا من "العمال الكردستاني" في شمال العراق، و4 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristler, kendilerini bekleyen… pic.twitter.com/8nVWAejIgf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2024

وحسب وكالة "الأناضول" فإن تنظيم "العمال الكردستاني" يتخذ من جبل قنديل معقلا له، وينشط على الحدود مع العراق في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات داخل تركيا.

المصدر: RT