عبد اللهيان: كان على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل

قال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران، إنه كان على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل.

إقرأ المزيد

وأضاف عبد اللهيان "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر بسرعة فرض المزيد من القيود غير القانونية ضد إيران لمجرد أن إيران مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور".

وأضاف: "لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتبع نصيحة واشنطن لإرضاء النظام الإسرائيلي المجرم".

وقال: "من المؤسف أيضا أنه بينما يواصل النظام الإسرائيلي ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من خلال جرائم الحرب المختلفة والهجمات الصاروخية والمجاعة، فإن رد فعل الاتحاد الأوروبي على مثل هذه الجرائم لا يعدو كونه مجرد كلمات جوفاء. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بمسؤولية وأن يعاقب النظام الإسرائيلي".

It is regrettable to see the EU deciding quickly to apply more unlawful restrictions against Iran just because Iran exercised its right to self-defence in the face of Israel’s reckless aggression. The EU should not follow Washington’s advice to satisfy the criminal Israeli… — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 23, 2024

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الاثنين على توسيع نطاق العقوبات على إيران من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران الطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT