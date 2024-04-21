خامنئي: عدد الصواريخ التي أطلقت موضوع ثانوي الأهم هو إثبات قدرة قواتنا المسلحة دوليا

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الأحد، إن عدد الصواريخ التي أطلقت تجاه إسرائيل موضوع ثانوي، معتبرا أن الأهم هو إثبات قدرة القوات المسلحة الإيرانية دوليا.

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وأضاف خامنئي خلال استقباله قيادات عسكرية أن "بفضل الله أظهرت القوات المسلحة صورة جيدة لقدراتها وسلطتها، كما أظهرت صورة مشرفة للشعب الإيراني، وأثبتت ظهور قوة الإرادة للشعب الإيراني على الساحة الدولية".

وقال "عدد الصواريخ التي أطلقت أو أصابت هدفها موضوع ثانوي فرعي، والأهم هو إثبات قدرة إرادة الشعب وقواتنا المسلحة دوليا".

ولفت إلى أن "قواتنا المسلحة نفذت العملية ضد كيان العدو بأقل تكلفة وحققت انجازات كبيرة وهذا تم بدقة عالية"، وشدد المرشد الإيراني على أنه "على القوات المسلحة ألا تتوقف وأن تواصل عملها لابتكار أسلحة وأساليب حديثة في مواجهة العدو".

وكانت إيران أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل يوم 13 أبريل ردا على غارة القنصلية الإيرانية بدمشق.

وفجر 19 أبريل تم إسقاط عدة طائرات مسيرة في محيط قاعدة عسكرية إيرانية بالقرب من أصفهان، حيث أشارت التقارير الإعلامية إلى أن إطلاق المسيرات كان ردا إسرائيليا على الهجوم الإيراني، لكن إسرائيل لم تتبن الاستهداف رسميا.

المصدر: RT