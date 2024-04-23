 10 قتلى بتصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا (فيديو)

تحطمت مروحيتان عسكريتان ماليزيتان بعد اصطدامهما خلال تدريب اليوم الثلاثاء ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقمين الـ10، حسبما أفادت وكالة الإنقاذ الماليزية.

وقال سهيمي محمد سهيل، قائد العمليات الكبيرة بإدارة الإطفاء والإنقاذ، إن "المروحيتين اصطدمتا أثناء تحليق تدريبي"، مضيفا أن "الفرق الطبية أكدت وفاة جميع الأفراد العشرة الذين كانوا على متن" المروحيتين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أثناء التدريب على عرض عسكري على شرف الذكرى التسعين لتأسيس البحرية الملكية الماليزية.

Ten people were killed after two helicopters collided in mid-air during a rehearsal for a parade at the Lumut naval base in the western state of Perak,

Malaysia 🇲🇾

▪︎ 23 April 2024 ▪︎#Malaysia#helicoptercrashpic.twitter.com/57IabEKejQ — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) April 23, 2024

المصدر: أ ف ب