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 10 قتلى بتصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا (فيديو)

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 10 قتلى بتصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا (فيديو)
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تحطمت مروحيتان عسكريتان ماليزيتان بعد اصطدامهما خلال تدريب اليوم الثلاثاء ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقمين الـ10، حسبما أفادت وكالة الإنقاذ الماليزية.

وقال سهيمي محمد سهيل، قائد العمليات الكبيرة بإدارة الإطفاء والإنقاذ، إن "المروحيتين اصطدمتا أثناء تحليق تدريبي"، مضيفا أن "الفرق الطبية أكدت وفاة جميع الأفراد العشرة الذين كانوا على متن" المروحيتين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أثناء التدريب على عرض عسكري على شرف الذكرى التسعين لتأسيس البحرية الملكية الماليزية.

المصدر: أ ف ب

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