بيلاروس تسجل زيادة في عدد طلعات طائرات استطلاع "الناتو" قرب حدودها

أعلن نائب قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية إدوارد جماكين تسجيل قواته زيادة بعدد طلعات طائرات استطلاع حلف "الناتو" قرب حدود بيلاروس، بمتوسط 5 طلعات يوميا.

وقال جماكين لقناة STV التلفزيونية: "تم تسجيل العشرات [من الطلعات الجوية]، وإذا وصل عددها إلى المئات، فعلينا استخلاص الاستنتاجات المناسبة".

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وأضاف أن "عشرات الرحلات الجوية، من حيث المبدأ، تحلق على نفس المسارات".

وتابع: "نحن نعرف كل شيء، إذا جاز التعبير، الجدول الزمني، ونحن نفهم سبب قيامهم بكل هذا".

وصرح قائد القيادة العملياتية الشمالية الغربية للقوات المسلحة البيلاروسية، ألكسندر نومينكو، في نهاية شهر مارس بأنه تم تسجيل ما يصل إلى 5 طلعات جوية لطائرات استطلاع "الناتو" كل يوم.

المصدر: نوفوستي