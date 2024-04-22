أكد نائب رئيس البرلمان السلوفاكي، لوبوش بلاغا، أن الولايات المتحدة ترسل مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ليس من أجل المثل الإنسانية، بل بدافع كراهيتها للروس.

وقال بلاغا: "أعتقد أن هناك الكثيرين في الولايات المتحدة مقتنعون بأن هتلر كان يجب أن يبيدنا، لا أعني فقط الروس، بل كل الشعوب السلافية، وهم اليوم يرسلون مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ليس بدافع أي مُثُل إنسانية، بل لأنهم فقط يكرهون الروس، هذا كل ما في الأمر، هذا هو القاسم المشترك بينهم وبين الوغد النازي الذي أراد هزيمة الروس في الحرب العالمية الثانية".

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وأضاف: "تذكروا كيف انتهى كل شيء، بفضل الروس.. أيها الفاشيون المعاصرون، سينتهي بكم المطاف بنفس الطريقة، أموالكم الملطخة بالدم لن تساعد في شيء".

ووفقا له، فإنه موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا في 20 أبريل، كان لها رمزية معينة، وأشار قائلا: "هل تعلمون متى ولد أدولف هتلر؟ 20 أبريل 1889".

وتابع بلاغا: "إنهم(الأمريكيون) يرسلونها (الأموال) إلى النظام الذي لا يعارض تمجيد بانديرا المتعاون مع النازيين الذين ارتكب وحوشهم جرائم حرب ضد الروس واليهود والبولنديين والسلوفاكيين".

ويوم السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار المتوقع من مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا، سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا.

وأكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تنقذ نظام كييف، وستدفع بعشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المحتوم.

المصدر: نوفوستي+RT