القوات الروسية تستهدف برج البث التلفزيوني في خاركوف

صرح رئيس إدارة خاركوف العسكرية الإقليمية التي تسيطر عليها أوكرانيا أوليغ سينيغوبوف، أنه تم استهداف برج البث التلفزيوني في مقاطعة خاركوف وحدث انقطاع في إشارة التلفزة الرقمية.

وكتب سينيغوبوف في قناته على "تلغرام": "كانت هناك ضربة على برج البث التلفزيوني في خاركوف.. وقد حدث انقطاع في إشارة التلفزة الرقمية".

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت القناة التلفزيونية الأوكرانية العامة بوقوع انفجارات في مقاطعة خاركوف وسط حالة تأهب جوي.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات من التعرض لغارات جوية يوميا في المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد صرح بأن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي