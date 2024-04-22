غوتيريش يقبل توصيات المراجعة المستقلة لعمل "الأونروا"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبوله لتوصيات تقرير رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة "الأونروا" كاترين كولونا، على أن يتم وضع خطة عمل لتنفيذها.

صدر التقرير تحت عنوان "مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني".

وأعرب غوتيريش عن امتنانه لمؤسسات البحث التي شاركت في مجموعة المراجعة المستقلة، وهي معهد "راؤول ولينبرغ" ومركز حقوق الإنسان "ميشيلسن"، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وأعرب عن قبوله للتوصيات الواردة في تقرير كولونا، واتفق مع المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني على أن الوكالة وبدعم من الأمين العام، ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي.

وفي هذا الصدد، يعول الأمين العام على تعاون مجتمع المانحين والبلدان المضيفة وموظفي الوكالة للتعاون الكامل في تنفيذ التوصيات. وناشد جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة.

المصدر: UN news