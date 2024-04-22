ليتوانيا تجري أكبر مناورة عسكرية خلال 10 سنوات بمشاركة 20 ألف عسكري

أعلن نائب رئيس الأركان الليتوانية جيلفيناس غاوبيس أن بلاده بدأت أكبر مناورات عسكرية خلال السنوات العشر الماضية، وتحمل اسم "رعد بيركوناس"، بمشاركة 20 ألف عسكري.

وقال غاوبيس للصحافيين عن المناورات التي تستمر حتى 10 مايو المقبل: "تعد تدريبات "رعد بيركوناس" الأكبر خلال عشر سنوات، يشارك فيها نحو 10 آلاف عسكري ليتواني ونفس العدد تقريبا من وحدات الحلفاء".

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وسيجري استدعاء أكثر من 10 آلاف شخص من القوات الاحتياطية العاملة، أي كل من اجتاز الخدمة العسكرية خلال أقل من عشر سنوات، وتعد هذه المناورات تدريبات تعبئة وهي جزء من خطة شاملة، ومن بين هؤلاء سيشارك 2.5 ألف شخص في المناورات.

وأكد غاوبيس أن "الهدف من المناورات هو التدريب على الانتقال من ظروف السلام إلى ظروف العمليات الحربية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس إن المرحلة الحالية تعتبر الوقت المناسب لبحث مسألة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال حول الإجراءات العاجلة التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها لدعم أوكرانيا قال اندسبيرغيس إنه فضلا عن تقديم القذائف والأسلحة يمكنهم إرسال قوات غربية لتنفيذ مهام مختلفة على خط المواجهة.

المصدر: تاس