إيران: لا تغيير في عقيدتنا النووية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية.

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وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال كنعاني في معرض رده على سؤال عن تغيير سياسة إيران بشأن حيازة السلاح النووي: "العقيدة النووية الإيرانية واضحة ونحن نعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية حقنا غير القابل للتصرف".

وأضاف: "إننا نواصل أنشطتنا النووية في شكل تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وللأسلحة النووية ليس مكانا في عقيدتنا النووية والدفاعية ولا تغيير في هذه المبادئ".

جاء هذا التعليق بعد أيام من تحذير صدر عن قائد حرس حماية وأمن المراكز النووية في إيران العميد أحمد حق طلب، الذي قال إنه إذا أرادت إسرائيل "استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية الايرانية كأداة للضغط على ايران، فإن من المرجح مراجعة العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية والعدول عن الاعتبارات المعلنة في السابق وهذا أمر قابل للتصور"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا".

المصدر: وكالات