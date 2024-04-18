مسؤول إيراني: منشآتنا النووية محمية بالكامل ومستعدون لمواجهة أي تهديد إسرائيلي ضدها

شدد قائد مقر حفظ أمن وحماية المراكز النووية في إيران العميد أحمد حق طلب على "أننا مستعدون لمواجهة أي تهديد ضد منشآتنا النووية"، مؤكدا أنها محمية بالكامل.

وقال حق طلب: "لقد تم تحديد موقع المراكز النووية للعدو الصهيوني، ونمتلك المعلومات اللازمة عن كافة الأهداف من أجل الرد على تحركاتهم المحتملة، إن الأيادي على الزناد لإطلاق الصواريخ لتدمير الأهداف المحددة".

وأشار إلى أن "التهديدات الإسرائيلية بعمليات تخريبية ضد منشآتنا النووية ليست جديدة ونحن مستعدون لمواجهتها"، محذرا من أنه "إذا أراد الكيان الصهيوني القيام بإجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية، فإنه سيواجه بالتأكيد وسنرد بالمثل ونهاجم المراكز والمنشآت النووية الإسرائيلية بأسلحة متطورة".

ولفت إلى أن "إعادة النظر في سياستنا النووية محتمل ومتوقع إذا حاول الكيان الصهيوني الضغط عبر التهديد بمهاجمة مراكزنا النووية"، مضيفا: "لدينا إمكانيات متطورة وحديثة لمواجهة أي تهديد إسرائيلي لمنشآتنا النووية".

المصدر: RT