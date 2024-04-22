قال رئيس إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، إن تحرير أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية كان بمثابة نجاح حقيقي للقوات الروسية، ويجب الاعتراف بذلك.

وخلال رده في مقابلة مع "بي بي سي"، على سؤال حول ما إذا كان الجيش الروسي قد حقق أي نجاحات، أضاف بودانوف: "لقد حقق الروس نجاحا حقيقيا في أفدييفكا، وهذه واقعة يجب الاعتراف بها. لقد تمكنوا من القيام بذلك".

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في فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا بالكامل وتطهيرها من فلول نازيي كييف.

وأفدييفكا إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة وقاعدة لقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

المصدر: نوفوستي