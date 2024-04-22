رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة ينتقد بايدن بسبب كلماته عن أكلة لحوم البشر

قال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب إنه لا يجوز ربط بلاده بأكلة لحوم البشر وذلك بعد حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قريبه، الذي زعم بأنه بسببهم لم يتم العثور على جثته.

في وقت سابق ذكر بايدن، أنه لم يتم بسبب أكلة لحوم البشر العثور على جثة قريبه أمبروز فينيغان، الذي توفي خلال الحرب العالمية الثانية في حادث تحطم طائرة في غينيا الجديدة.

إقرأ المزيد

وفي الوقت نفسه، أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن كلام بايدن يختلف عن الرواية الرسمية لتقرير وكالة البنتاغون، الذي جاء فيه أن طائرة فينيغان اضطرت إلى الهبوط على الماء قبالة سواحل الجزيرة "لأسباب غير معروفة".

ونقلت قناة SBS News التلفزيونية الأسترالية عن ماراب قوله: "قد تكون تصريحات الرئيس بايدن زلة لسان، لكن بلدي لا يستحق أن يصنف على هذا النحو، ولا يجوز أن يتم ربطه بأكلة لحوم البشر".

وذكرت القناة بأن أراضي غينيا الجديدة مليئة بالذخائر غير المنفجرة وغيرها من آثار الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الصدد، دعا ماراب الإدارة الرئاسية الأمريكية إلى الاهتمام بتطهير أراضي بلاده، لكي يتم تحديد مصير المفقودين من العسكريين الأمريكيين، مثل قريب بايدن.

يذكر أن جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في تاريخها، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، وحتى بين الديمقراطيين، حيث دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا وتكرارا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدم هذا السياسي في السن.

ومن بين زلات لسان بايدن الشهيرة، قيامه بوصف عبد الفتاح السيسي بـ "الرئيس المكسيكي" وهو ما أثار سخرية لدى بعض الشخصيات المعروفة، بينهم الملياردير إيلون ماسك وبعض الصحفيين.

المصدر: نوفوستي