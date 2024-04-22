أردوغان يبدأ زيارة رسمية للعراق هي الأولى منذ 12 عاما

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العراق، هي الأولى له منذ اثني عشر عاما.

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وعلق أردوغان على هذه الزيارة في وقت سابق، بالقول إنها ستكون مختلفة بشكل كبير، وإنه سيتم خلالها بحث عدد كبير من الملفات، من بينها الطاقة والنقل والمياه ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية.

وهذه الزيارة، تعد الأولى للرئيس التركي إلى بغداد كرئيس للجمهورية، حيث كانت زيارته السابقة عندما كان رئيسا للوزراء.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق، خلال هذه الزيارة.

وقال فيدان: "هدفنا تطوير العلاقات مع العراق، بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة".

وتعد ملفات مكافحة الإرهاب، وطريق التنمية المزمع إنشاؤه ليربط منطقة الخليج بتركيا عبر الأراضي العراقية، إضافة لملف الطاقة والغاز، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، من أبرز ملفات البحث والنقاش خلال الزيارة.

المصدر: RT