فقدان 11 وإجلاء عشرات الآلاف جراء عواصف تضرب جنوب الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين، بأن 11 شخصا في عداد المفقودين بعد العواصف التي ضربت جنوب الصين، فيما تم إجلاء عشرات الآلاف بعيدا عن الأمطار الغزيرة.

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وهطلت أمطار غزيرة على إقليم غوانغدونغ الجنوبي الشاسع في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار وإثارة مخاوف من حدوث فيضانات شديدة قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها قد تكون من النوع "الذي لا يحدث إلا مرة واحدة كل قرن".

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن إدارة الطوارئ المحلية إن "11 شخصا في المجمل في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة على أجزاء كثيرة من غوانغدونغ في الأيام الأخيرة".

وأضافت أنه تم نقل أكثر من 53 ألف شخص في جميع أنحاء المقاطعة.

ومن بين هؤلاء، تم إجلاء أكثر من 45 ألف شخص من مدينة تشينغيوان في شمال غوانغدونغ، والتي تمتد على ضفاف نهر باي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة يوم الاثنين، حيث تتوقع سلطات الأرصاد الجوية حدوث "عواصف رعدية ورياح قوية في المياه الساحلية لمقاطعة غوانغدونغ" - وهي منطقة بحرية متاخمة للمدن الكبرى بما في ذلك هونغ كونغ وشنتشن.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن المقاطعات المجاورة، بما في ذلك أجزاء من فوجيان وغويتشو وغوانغشي، ستتأثر أيضا "بأمطار غزيرة قصيرة المدى".

وأضافت أنه "من المتوقع أن تستمر فترة التأثير الرئيسية للحمل الحراري القوي من النهار حتى الليل".

تعد مقاطعة غوانغدونغ معقل التصنيع المكتظ بالسكان في الصين، حيث يسكنها حوالي 127 مليون شخص.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 6 أشخاص أصيبوا في بلدة جيانغوان وحاصر عدد منهم جراء الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة يوم الأحد.

وذكرت قناة CCTV يوم الأحد أن الفيضانات التي يصل ارتفاعها إلى 5.8 متر (19 قدما) فوق الحد التحذيري ستضرب روافد نهر اللؤلؤ صباح يوم الاثنين.

المصدر: afp