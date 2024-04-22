لم يتطرق إلى معاقبة "نيتسح يهودا".. بلينكن يبحث أمن إسرائيل مع غالانت وغانتس

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير بيني غانتس حول "أمن إسرائيل" دون التطرق إلى العقوبات المرتقبة على كتيبة "نيتسح يهودا".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات شملت "أمن إسرائيل والجهود المبذولة لمنع توسع الحرب في قطاع غزة والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية".

إقرأ المزيد

ولم تذكر الوزارة تفاصيل مناقشة العقوبات المتوقعة على كتيبة "نيتسح يهودا"، على الرغم من أن غانتس قال إنه تحدث بشكل مكثف مع بلينكن حول هذه القضية.

وأشار إلى أن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة، مؤكدا أنه سيعمل على إعاقة القرار.

وكانت مصادر أمريكية تحدثت عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد يعلن عن عقوبات ضد وحدة عسكرية إسرائيلية متطرفة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، ما واجه انتقادات واسعة لدعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل.

بدورها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية السبت أن العقوبات المتوقعة في إطار قوانين ليهي تشمل منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي.

وتعليقا على ذلك، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العقوبات المحتملة بـ"الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة" وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.

و"نيتسح يهودا" هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.

وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المصدر: RT