الأركان الإسرائيلية تصادق على خطة لمواصلة القتال في غزة

صادق رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد على خطة لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر اليوم الأحد عن المركز الصحفي للجيش الإسرائيلي اليوم الأحد: "قام رئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي بتقييم الوضع، وأعطى موافقته على خطط قتالية للقيادة الجنوبية، وذلك بالاشتراك مع قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان وقادة آخرين".

وتواصل إسرائيل حربا دامية في قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف إطلاق النار، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

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ولم تفلح جهود الوساطة، حتى الآن في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات للمدنيين الذين يعيشون مجاعة فعلية في قطاع غزة

في حين تقول إسرائيل إن مطالب حماس التفاوضية مبالغ فيها، تؤكد الحركة تمسكها بمطالب أربعة أساسية وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، والسماح بعودة المدنيين إلى المناطق التي خرجوا منها، وإعادة الإعمار، وهي مطالب ترفضها إسرائيل.

المصدر: نوفوستي