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مقتل ضابط إسرائيلي إثر إصابته بجروح قاتلة بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله (صور + فيديو)

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مقتل ضابط إسرائيلي إثر إصابته بجروح قاتلة بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله (صور + فيديو)
RT
مقتل ضابط برتبة رائد إثر إصابته بجروح قاتلة بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد مقتل الرائد دور زيمل متأثرا بجروحه إثر إصابته بجروح قاتلة الأسبوع الماضي بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على عرب العرامشة في الشمال.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الرائد دور زيمل أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجليل في نهاريا منذ 5 أيام.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرائد القتيل نائب قائد سرية في الكتيبة "8103".

مقتل ضابط إسرائيلي إثر إصابته بجروح قاتلة بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله (صور + فيديو)
مقتل ضابط إسرائيلي إثر إصابته بجروح قاتلة بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله (صور + فيديو)
مقتل ضابط إسرائيلي إثر إصابته بجروح قاتلة بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله (صور + فيديو)

وأسفر قصف حزب الله اللبناني يوم الأربعاء 17 أبريل لمنطقة عرب العرامشة على الحدود مع إسرائيل عن إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إسرائيليا وصفت حالة عدد منهم ببالغة الخطورة.

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وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة ستة جنود بجروح بالغة الخطورة في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرون بجروح طفيفة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن حزب الله تمكن من جمع معلومات استخباراتية عن انتشار القوات في المنطقة الحدودية ونجح باستهداف موقعين في عرب العرامشة تواجد فيهما جنود احتياط بواسطة صاروخين مضادين للمدرعات، وأتبعهما بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا فرق الإنقاذ فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضهما.

جدير بالذكر أن حزب الله نشر مشاهد من عملية استهداف مقر مستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في الجيش الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال إسرائيل.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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