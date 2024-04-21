سلطات دونيتسك تؤكد احتمال تطويق مجموعة أوكرانية بقرية سيمينوفكا قرب أفدييفكا

قال إيغور كيماكوفسكي مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن مجموعة صغيرة من القوات الأوكرانية في قرية سيمينوفكا قرب أفدييفكا معرضة لخطر التطويق.

وأشار كيماكوفسكي، في حديث لمراسل تاس، إلى أنه لم يتبق سوى طريق واحد يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية من خلاله مغادرة القرية المذكورة.

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وأضاف المستشار: "مع الأخذ في الاعتبار الوضع العملياتي بالقرب من أفدييفكا، يمكن القول إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية لديها طريق واحد متبق يمكنها من خلاله مغادرة قرية سيمينوفكا، وكل من سيبقى هناك من العسكريين الأوكرانيين سيتعرض لخطر التطويق".

وشدد المستشار على أن طريق الإمداد الوحيد المتبقي لدى الجانب الأوكراني في المنطقة، يقع أيضا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية.

في فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا بالكامل وتطهيرها من فلول نازيي كييف.

وأفدييفكا إحدى الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك، وحولتها القوات الأوكرانية إلى منطقة محصنة وقاعدة لقصف المناطق السكنية في دونيتسك منذ عام 2014.

المصدر: تاس