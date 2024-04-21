الغرب فرض رقابة رقمية على العالم كله و"بريكس" بتوحيد القوى تستطيع محاربتها

دعا إيغور أشمانوف رئيس شركة كريبروم التكنولوجية دول "بريكس" لتوحيد قواها في مجال أمن المعلومات، لكي تتصدى للرصد المعلوماتي الشامل من جانب الدول الغربية.

ويشار إلى أن " كريبروم"، هي شركة روسية تأسست في عام 2010، مختصة في مجال البحوث التكنولوجية، وقامت بتطوير مجمع للبرمجيات والأجهزة للرصد وتحليل البيانات ومعطيات وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال الخبير: "المراقبة الشاملة من قبل الغرب، تعتبر كذلك انتهاكا للأمن، ولا توجد أي قيود أو حدود لذلك. وطبعا يتصرف الغرب بهذا الشكل، لأنه يستطيع القيام بذلك. في الولايات المتحدة تم إقرار قوانين تنص على أنه لا يمكن إجراء المراقبة داخل الولايات المتحدة، ولكن يمكن مراقبة المواطنين الأجانب.

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لذلك سيكون بذل جهد تكنولوجي مشترك من جانب دول بريكس، بمثابة الرد المناسب على كل ذلك. هناك دول لا تستطيع القيام بذلك من الناحية التكنولوجية، لكن لدى الهند والصين وروسيا الكثير من الإمكانيات التي تسمح لها في المساهمة بذلك. وبمساعدة مجموعة بريكس، يمكننا التفكير في إنشاء سيادة رقمية متكاملة للدول المشاركة".

في بداية يناير الماضي، استلمت روسيا رئاسة مجموعة بريكس، التي تضم حاليا 10 دول: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا و مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا.

المصدر: تاس