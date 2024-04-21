"قادة الموساد والشاباك لن يتحملوا ذلك".. مدير MI6 السابق: إسرائيل ارتكبت سوء تقدير استراتيجيا

اعتبر مدير الاستخبارات البريطانية السابق جون ساورس أن إسرائيل ارتكبت سوء تقدير استراتيجيا بالشرق الأوسط، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرتاح بحرف الأنظار عن كوارث غزة الإنسانية.

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وقال مدير جهاز "MI6" السابق، في مقابلة لشبكة "سي أن أن" الأمريكية: "نحن في وقت متوتر للغاية بعد الضربة الإسرائيلية في دمشق والرد الإيراني الثقيل، علينا ألا ننسى أن الرد الإيراني كان فاشلا ومخيبا للآمال حيث أن جزءا صغيرا فقط من وابل الصواريخ والطائرات المسيرة تمكن من الوصول ولم يتسبب بأي أضرار بتاتا بإسرائيل، واعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو يشعر براحة كبيرة في الوقت الحالي فقبل 3 أسابيع كنا نتحدث عن الكوارث في غزة والفشل تقريبا بالهجوم الإسرائيلي هناك وقصف القافلة الإنسانية وقد غير الموضوع."

وتابع قائلا: "علينا أن نفهم أن حرب الظل هذه بين إسرائيل وإيران سارية منذ عدد من السنوات وآخر جولة منها كان الضربة الإسرائيلية في دمشق (استهداف القنصلية الإيرانية) والتي فاجأت الكثير من الناس بمن فيهم الإدارة الأمريكية على ما اعتقد وصدمت الإيرانيين كذلك لأنها كانت تصعيدا بمهاجمة مبنى بعثة دبلوماسية، حتى لو أنه كان يستخدم مقرا للحرس الثوري".

وأضاف قائلا: "اعتقد أن إسرائيل ارتكبت سوء تقدير استراتيجيا، اعتقدوا أنه يمكنهم العيش إلى جانب غزة تحت إدارة حماس والسابع من أكتوبر أظهر أنه لا يمكنهم ذلك، ويعيشون بجانب حزب الله المسيطر على لبنان ويعيشون إلى جانب سوريا التي لإيران فيها موطئ قدم كبير، والآن لا اعتقد أن قادة الأمن الإسرائيلي الذين كنت أعمل معهم من الموساد والشاباك وغيرهم سيكونون مستعدين لتحمل ذلك بلا نهاية، وسيقولون إن لم يكن الآن فمتى؟ ولكن أنا اعتقد أن السياسة تشير إلى خطوات إلى الأمام عوضا عن تصعيد كبير".

المصدر: سي أن أن