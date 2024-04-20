أمير عبد اللهيان: المسيرات التي استخدمت في استهداف إيران تشبه ألعاب أطفالنا (فيديو)

شبه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، المسيرات التي استخدمت في استهداف إيران يوم الخميس بألعاب الأطفال.

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة.. المسيرات التي استخدمت في استهداف إيران كانت أشبه بالدمى التي يلعب بها أطفالنا وليست طائرات بدون طيار".

وصرح عبد اللهيان الذي تحدث إلى الشبكة في نيويورك حيث كان يحضر جلسة لمجلس الأمن، بأن إيران "لا تخطط للرد ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا".

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وأضاف: "طالما لا توجد مغامرة جديدة من جانب إسرائيل ضد مصالحنا فلن يكون لدينا أي ردود فعل جديدة".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه إذا هاجمت إسرائيل إيران فإن الرد سيكون سريعا وقاسيا.

وحذر أمير عبد اللهيان قائلا "إذا اتخذت إسرائيل إجراء حاسما ضد بلدي وثبت لنا ذلك فإن ردنا سيكون فوريا وإلى أقصى الحدود وسيجعلهم يندمون عليه".

وصرح الوزير الإيراني بأن الهجوم كان يهدف إلى "التحذير"، مضيفا "كان من الممكن أن نضرب حيفا وتل أبيب وكان بإمكاننا أيضا استهداف جميع الموانئ الاقتصادية لإسرائيل".

وأردف قائلا: "لكن خطوطنا الحمراء هي المدنيون.. كان لدينا غرض عسكري فقط".

المصدر: "إن بي سي نيوز"