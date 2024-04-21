 
مباشر

إسرائيليون يدعون لتذكر الرهائن بترك كرسي فارغ على مأدبة "عيد الفصح اليهودي"

أخبار العالم

إسرائيليون يدعون لتذكر الرهائن بترك كرسي فارغ على مأدبة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xe9g

ناشدت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ، يوم السبت، اليهود لترك كرسي فارغ على مأدبة "السيدر" التقليدية بمناسبة بدء "عيد الفصح" الاثنين.

وقال عوفر أنغريست الذي يعد شقيقه ماتان من بين الرهائن، خلال التجمع الأسبوعي للعائلات في تل أبيب: "ليلة السيدر تقترب، وهذا العام علينا ترك كرسي فارغ".

إقرأ المزيد
مظاهرات تعم تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة الرهائن مع حماس
مظاهرات تعم تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة الرهائن مع حماس

وأضاف موجها كلامه للحكومة الإسرائيلية: "كفى! بعد أكثر من ستة أشهر، أنتم ببساطة تزدرونني وتزدرون عائلات الرهائن".

وأيد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الفكرة في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس".

وتحدثت في التجمع صوفي كوهين بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، قائلة: "لا يزال جثمانه منذ 60 عاما في مكان مجهول في سوريا، ولم تخلق إسرائيل الفرصة لإعادة جثمانه ودفنه في إسرائيل".

هذا وتجمع آلاف النشطاء وسط تل أبيب مساء يوم السبت في مظاهرات واسعة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل الرهائن.

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالمماطلة في إبرام صفقة تبادل من أجل البقاء في السلطة، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على إسقاط حكومته.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا