إسرائيليون يدعون لتذكر الرهائن بترك كرسي فارغ على مأدبة "عيد الفصح اليهودي"

ناشدت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ، يوم السبت، اليهود لترك كرسي فارغ على مأدبة "السيدر" التقليدية بمناسبة بدء "عيد الفصح" الاثنين.

وقال عوفر أنغريست الذي يعد شقيقه ماتان من بين الرهائن، خلال التجمع الأسبوعي للعائلات في تل أبيب: "ليلة السيدر تقترب، وهذا العام علينا ترك كرسي فارغ".

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وأضاف موجها كلامه للحكومة الإسرائيلية: "كفى! بعد أكثر من ستة أشهر، أنتم ببساطة تزدرونني وتزدرون عائلات الرهائن".

وأيد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الفكرة في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس".

وتحدثت في التجمع صوفي كوهين بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، قائلة: "لا يزال جثمانه منذ 60 عاما في مكان مجهول في سوريا، ولم تخلق إسرائيل الفرصة لإعادة جثمانه ودفنه في إسرائيل".

هذا وتجمع آلاف النشطاء وسط تل أبيب مساء يوم السبت في مظاهرات واسعة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل الرهائن.

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالمماطلة في إبرام صفقة تبادل من أجل البقاء في السلطة، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على إسقاط حكومته.

المصدر: "أ ف ب"