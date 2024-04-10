عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخرّب صفقة الرهائن وتضحي بهم

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان صحفي يوم الأربعاء إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخرب صفقة الرهائن وتضحي بهم.

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وجاء في البيان: "هذا الصباح الأربعاء 10 أبريل 2024، جاءت إيفات كالديرون ابنة عم الرهينة عوفر كالديرون، إلى مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بالعودة الفورية لجميع الأسرى الـ 133 الآن".

وذكر البيان أن إيفات ستنفذ وقفة احتجاجية لمدة 3 ساعات و7 دقائق، أي دقيقة واحدة عن كل يوم تخلت فيه حكومة نتنياهو عن الرهائن.

وأفادت إيفات كالديرون في البيان "133 رهينة كانوا ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر حتى يعيدهم نتنياهو إلى إسرائيل، وقد فشل في هذا الاختبار".

وأضافت "وقفنا جميعا هذا الأسبوع دقيقة صمت حدادا على روح إيلاد كاتسير لكننا لن نجلس هادئين حتى نقف دقيقة صمت على أرواح جميع الرهائن الـ 133".

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وكانت قناة "12" العبرية قد قالت مساء الثلاثاء إن المقترح الأمريكي لصفقة إطلاق سراح المختطفين يتضمن تنازلات كبيرة بشأن قضية ستكون في قلب المناقشات في مجلس الوزراء.

وأشارت القناة إلى أنه وبينما كان هناك حديث في اقتراح باريس عن إطلاق سراح 400 سجين، تضاعف العدد لاحقا في المحادثات وفي الاقتراح الأمريكي بلغ عدد الأسرى 900 بينهم 100 أسير خطيرين.

وفي الصفقة التي يتم التفاوض بشأنها الآن، أوضح الأمريكيون كجزء من الاقتراح، أنه سيتم منح إسرائيل حق النقض على بعض أسماء الأسرى كما سيتم الموافقة على طلب بنيامين نتنياهو بنفي بعض السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم من المنطقة التي كانوا يعيشون فيها سابقا.

ووفق القناة "12" فإن أهم شرط تضعه إسرائيل هو إطلاق سراح ما لا يقل عن 40 رهينة على قيد الحياة.

المصدر: RT