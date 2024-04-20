تركيا توقف مسؤولا في حزب العمال الكردستاني بعد وصوله من ألمانيا

أوقفت قوات الأمن التركية في إسطنبول، مورسيل دورماز، مسؤول حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في منطقة كولونيا/ ترويسدورف الألمانية.

وذكرت مصادر أمنية، السبت، أن فرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول وجهاز الاستخبارات الوطنية واصلا العمل المشترك لفك رموز أنشطة "بي كي كي".

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وأضافت أنه في إطار العمل الاستخباراتي المشترك علمت فرق الأمن أن دورماز الملقب بـ"زينل" وهو مسؤول "بي كي كي" في منطقة كولونيا/ ترويسدورف، سيصل إلى إسطنبول بالطائرة قادما من ألمانيا.

وأوضحت المصادر أن الفرق أوقفت دورماز في مطار "صبيحة كوكجن" الدولي بإسطنبول، بعد أن ثبت تورطه بأنشطة لمصلحة التنظيم "الإرهابي" في أوروبا.

وأشارت إلى أن فرق الأمن التركية نقلت دورماز إلى مديرية أمن إسطنبول، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، أحالته إلى المحكمة المناوبة التي قررت بدورها حبسه.

المصدر: وكالة الأناضول