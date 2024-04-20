حفل موسيقي تركي في جمهورية لوغانسك

أفاد مراسل وكالة نوفوستي، بأن فرقة Grup Yorum الشعبية للروك من إسطنبول التركية، المعروفة بأغانيها الثورية، أحيت حفلا موسيقيا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ووفقا للمراسل، تعتبر Grup Yorum من أشهر الفرق الموسيقية في تركيا. السمة المميزة الرئيسية للفرقة هي إنتهاجها لموجة سياسية معادية للهيمنة الأمريكية. وتحدث أعضاء الفرقة علنا مرات كثيرة عن دعمهم لسكان دونباس، وأقامت الفرقة حفلات لها في لوغانسك في عامي 2015 و2023.

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وقالت سينا ​​إركوتش وهي من أعضاء الفرقة للصحفيين: " هناك طرفان في كل حرب، ونحن نقف إلى جانب الذين يقاتلون ضد الناتو والولايات المتحدة. نحن لا نعتبر هذه المعركة حربا بين أوكرانيا وروسيا. نحن نعتبر هذه الحرب من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو ضد روسيا".

ووفقا لها، تعتبر إقامة حفل موسيقي على أراضي لوغانسك كدليل على التضامن مع نضال شعب دونباس ضد الفاشية الجديدة.

وشددت على أن وسائل الإعلام الغربية تفرض التعتيم على ما يجري وتخفي الكثير من المعلومات حول الأسباب الجذرية للعملية العسكرية الخاصة.

وأشارت إركوتش إلى أن الناشطين الأتراك يقومون في لوغانسك بجمع الأدلة على جرائم الحرب الغربية في دونباس، والتي ستشكل أساسا لفيلم وثائقي لاحق.

المصدر: نوفوستي