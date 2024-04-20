شكري يجري محادثات في تركيا

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، محادثات موسعة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مكتب وزارة الخارجية التركية في مدينة اسطنبول.

إقرأ المزيد

وتناولت المحادثات قضايا متعددة، في مقدمتها التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مراسلنا.

RT

وتحدثت مصادر دبلوماسية تركية، عن أن فيدان وشكري، بحثا القضايا الإقليمية المهمة، مثل غزة وليبيا وشرق المتوسط، والسودان والقرن الإفريقي والساحل، إلى جانب قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمارات الثنائية.

وتحدثت المصادر الدبلوماسية التركية، عن أنه من المنتظر أن يناقش الوزيران الاستعدادات لعقد الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي سيعقد بمشاركة الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي.

RT

كما سيبحثان الخطوات الممكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لتحقيق حجم التجارة الذي يطمح الجانبان للوصول إليه بالمرحلة المقبلة، وهو 15 مليار دولار بين البلدين.

ورأى مراقبون، أن مسار العلاقات التركية المصرية، ينعكس على القضايا الإقليمية المختلفة، ويؤثر في مسألة مواجهة التحديات القائمة والمتزايدة في المنطقة، وعلى رأسها التطورات في غزة خصوصا والملف الفلسطيني عموماً، إضافة إلى الملف الليبي.

المصدر: RT