آبل تسحب تطبيقات من متجرها الافتراضي بناء على طلب من السلطات الصينية

أعلنت شركة آبل يوم الجمعة إزالة تطبيق "واتس آب" للرسائل وتطبيق "ثريدز" للتواصل الاجتماعي وتملكهما شركة "ميتا"، من متجر التطبيقات "آب ستور" في الصين التزاما بأوامر السلطات الصينية.

كما تمت إزالة تطبيقي "Telegram" و"Signal" للمراسلة من المتجر يوم الجمعة، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

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وأزيلت التطبيقات من المتجر يوم الجمعة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ومازالت تطبيقات ميتا الأخرى مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماسنجر" متاحة للتحميل.

وقالت آبل في بيان "إدارة المجال الإلكتروني في الصين أمرت بإزالة تلك التطبيقات من واجهة المتجر في الصين بناء على مخاوف متعلقة بالأمن القومي".

وأضافت "نحن ملزمون باتباع القوانين في الدول التي نعمل بها، حتى لو اختلفنا معها".

ورفضت شركة "ميتا" التعليق وأحالت الاستفسارات إلى شركة "آبل"، كما أن شركة Apple لم تستجب لطلبات التعليق على حجب تطبيقي "Signal" و"Telegram".

المصدر: وكالات