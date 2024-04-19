انتحاري مجهول الهوية يهدد بتفجير القنصلية الإيرانية في باريس (فيديو)

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا انتحاريا مجهول الهوية اقتحم القنصلية الإيرانية في باريس وهدد بتفجيرها، بحسب ما أفادت قناة "bfmtv".

ووفقا للقناة أغلقت شرطة العاصمة خط المترو السادس وطوقت المنطقة القريبة من مبنى القنصلية.

🇨🇵🇮🇷 Une intervention des forces de l'ordre serait en cours au consulat d'#Iran à Paris.



Un homme serait dans le consulat avec une grenade ou un gilet explosifs.



Les éléments vont se préciser dans les prochaines minutes.



Source : https://t.co/G4Zeavi42T



Vidéo : @ClementLanotpic.twitter.com/xDzbPYCzzJ — Random OSINT (@osint_random) April 19, 2024

وأشارت القناة إلى أن الرجل كان متحصنا في مبنى القنصلية الإيرانية، ويزعم أنه يرتدي حزاما ناسفا.

Un homme portant une ceinture d'explosifs et menaçant de se faire sauter est retranché dans le consulat d'Iran à Paris, en présence de l'ambassadeur. C’est sûrement un opposant dont un parent est en prison à cause du régime. pic.twitter.com/UlggokkZ3qpic.twitter.com/5eTO6S7sXl — Diego Perret (@diegoperret86) April 19, 2024

وانتشر مقطع فيديو يوضح استعدادات الشرطة المحلية لاقتحام المبنى.

وأكدت القناة أن الرجل نفذ العملية انتقاما لمقتل أخيه.

وذكرت الشرطة الفرنسية في بيان: "الرجل الذي دخل مبنى القنصلية الإيرانية في باريس وتم اعتقاله لم يكن يحمل متفجرات، نقوم حاليا بتفتيش السيارة التي وصل فيها الرجل الذي تظاهر بأنه مسلح بالمتفجرات إلى مكان الحادث، الشخص معروف لدى الشرطة الفرنسية بسبب أفعال مماثلة سابقة".

المصدر: bfmtv