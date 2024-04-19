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انتحاري مجهول الهوية يهدد بتفجير القنصلية الإيرانية في باريس (فيديو)

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انتحاري مجهول الهوية يهدد بتفجير القنصلية الإيرانية في باريس (فيديو)
Gettyimages.ru
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اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا انتحاريا مجهول الهوية اقتحم القنصلية الإيرانية في باريس وهدد بتفجيرها، بحسب ما أفادت قناة "bfmtv".

ووفقا للقناة أغلقت شرطة العاصمة خط المترو السادس وطوقت المنطقة القريبة من مبنى القنصلية.

وأشارت القناة إلى أن الرجل كان متحصنا في مبنى القنصلية الإيرانية، ويزعم أنه يرتدي حزاما ناسفا.

وانتشر مقطع فيديو يوضح استعدادات الشرطة المحلية لاقتحام المبنى.

وأكدت القناة أن الرجل نفذ العملية انتقاما لمقتل أخيه.

وذكرت الشرطة الفرنسية في بيان: "الرجل الذي دخل مبنى القنصلية الإيرانية في باريس وتم اعتقاله لم يكن يحمل متفجرات، نقوم حاليا بتفتيش السيارة التي وصل فيها الرجل الذي تظاهر بأنه مسلح بالمتفجرات إلى مكان الحادث، الشخص معروف لدى الشرطة الفرنسية بسبب أفعال مماثلة سابقة".

المصدر: bfmtv

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